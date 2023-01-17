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Шахсивар Айсакаев

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гайса (Айсакай) Сулейманов

Мать: Гульбика Салиева

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Шарафетдин Шахсиваров

Мать ребёнка: Гульсултана (Гульбустана) Салимъявгерова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Гульфарзана Шахсиварова

Мать ребёнка: Гульсултана (Гульбустана) Салимъявгерова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ямалетдин Шахсиваров

Мать ребёнка: Латифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хисраутдин Шахсиваров

Мать ребёнка: Гульсултана (Гульбустана) Салимъявгерова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1858
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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