Шахсивар Айсакаев
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гайса (Айсакай) Сулейманов
Мать: Гульбика Салиева
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Гульсултана (Гульбустана) Салимъявгерова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Гульфарзана Шахсиварова
Мать ребёнка: Гульсултана (Гульбустана) Салимъявгерова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ямалетдин Шахсиваров
Мать ребёнка: Латифа
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гульсултана (Гульбустана) Салимъявгерова
Смерть
1858