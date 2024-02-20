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Фурсова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Филатович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Фурсов Епифаний Васильевич (Унтер-Офицер)

Отец ребёнка: Фурсов Василий Филатович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Назар (Васильевич?)

Отец ребёнка: Фурсов Василий Филатович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Василий Филатович

Смерть
После 1816
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