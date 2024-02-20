Фурсов Епифаний Васильевич (Унтер-Офицер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Епифаний Васильевич (Унтер-Офицер)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фурсов Василий Филатович

Мать: Фурсова Александра

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Фурсов Андрей Епифанович

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
22.03.1892
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