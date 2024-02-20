Фурсов Епифаний Васильевич (Унтер-Офицер)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1830
Дата смерти22.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фурсов Василий Филатович
Мать: Фурсова Александра
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
22.03.1892