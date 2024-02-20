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Фурсов Василий Филатович

Место рождения

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Мать: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич

Мать ребёнка: Фурсова Александра

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Фурсов Епифаний Васильевич (Унтер-Офицер)

Мать ребёнка: Фурсова Александра

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Назар (Васильевич?)

Мать ребёнка: Фурсова Александра

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Александра

Смерть
После 1816
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