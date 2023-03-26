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Лускин Семён (Шлёма Пейсахович) Петрович
Лускин Семён (Шлёма Пейсахович) Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лускин Пейсах
Мать
Лускина Хая Ейновна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Лускин Пейсах
Мать:
Лускина Хая Ейновна
Смерть
Неизвестно
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