Лускин Семён (Шлёма Пейсахович) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лускин Семён (Шлёма Пейсахович) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лускин Пейсах

Мать: Лускина Хая Ейновна

Смерть
Неизвестно
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