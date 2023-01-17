Зырянова (Полковникова) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Полковникова) Наталья Валерьевна

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Место рождения

Мыски, Мысковский, Кемеровская область

Дата рождения

29.12.1985

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1985

Отец: Полковникова Валерий Иванович

Мать: Полковникова Марина Петровна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.01.2009

Дочь: Зырянова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Зырянов Николай Николаевич

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.05.2015

Сын: Зырянов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зырянов Николай Николаевич

х. Ханьков Славянского района Краснодарского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Николай Николаевич

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