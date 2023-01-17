Зырянова (Полковникова) Наталья Валерьевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1985
Рождение ребёнка
03.01.2009
Дочь: Зырянова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Зырянов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.2015
Сын: Зырянов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зырянов Николай Николаевич
х. Ханьков Славянского района Краснодарского края
Бракосочетание
Неизвестно