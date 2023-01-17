Полковникова (Соколова) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полковникова (Соколова) Марина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1965

Отец: Соколов Петр Иванович

Мать: Соколова Анна Кузьмовна

Рождение ребёнка
29.12.1985

Дочь: Зырянова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Полковникова Валерий Иванович

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Бракосочетание
1985

Муж: Полковникова Валерий Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1988

Сын: Полковников Антон Валерьевич

Отец ребёнка: Полковникова Валерий Иванович

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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