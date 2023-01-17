Полковникова (Соколова) Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1965
Отец: Соколов Петр Иванович
Мать: Соколова Анна Кузьмовна
Рождение ребёнка
29.12.1985
Дочь: Зырянова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Полковникова Валерий Иванович
Бракосочетание
1985
Рождение ребёнка
17.07.1988
Сын: Полковников Антон Валерьевич
Отец ребёнка: Полковникова Валерий Иванович