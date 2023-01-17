Гудкова-Белякова Анфиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.
Дочь: Гудкова-Белякова Алла Владимировна
Отец ребёнка: Гудков-Беляков Владимир Константинович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно