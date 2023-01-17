Гудкова-Белякова Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова-Белякова Анфиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1913 ст.

Дочь: Гудкова-Белякова Алла Владимировна

Отец ребёнка: Гудков-Беляков Владимир Константинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков-Беляков Владимир Константинович

Смерть
Неизвестно
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