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Гультяев Леонтий Петрович

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Гультяев Пётр Степанович

Мать: Гультяева Анисья Леонтьевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Гультяева Наталья Устиновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1891 ст.

Сын: Гультяев Ефрем Леонтьевич

Мать ребёнка: Гультяева Наталья Устиновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.

Дочь: Гультяева Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Гультяева Наталья Устиновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.

Сын: Гультяев Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Гультяева Наталья Устиновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1899 ст.

Сын: Гультяев Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Гультяева Наталья Устиновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Гультяева Наталья Устиновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1910 ст.

Сын: Гультяев Константин Леонтьевич

Мать ребёнка: Гультяева Наталья Устиновна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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