Гультяева Анисья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Анисья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

08.07.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Гультяев Филипп Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Гультяев Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Гультяев Тарас Петрович

Отец ребёнка: Гультяев Пётр Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
08.07.1901 ст.
Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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