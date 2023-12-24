Гультяева Анисья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти08.07.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Гультяев Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Гультяев Пётр Степанович
Смерть
08.07.1901 ст.