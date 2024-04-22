Гультяева Наталья Устиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1891 ст.
Сын: Гультяев Ефрем Леонтьевич
Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.
Дочь: Гультяева Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.
Сын: Гультяев Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
12.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.
Дочь: Гультяева Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
18.09.1910 ст.
Сын: Гультяев Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович
Смерть
Неизвестно