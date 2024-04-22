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Гультяева Наталья Устиновна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Гультяев Леонтий Петрович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1891 ст.

Сын: Гультяев Ефрем Леонтьевич

Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.

Дочь: Гультяева Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.

Сын: Гультяев Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1899 ст.

Сын: Гультяев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1904 ст.

Дочь: Гультяева Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1910 ст.

Сын: Гультяев Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Гультяев Леонтий Петрович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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