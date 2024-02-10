Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Петровна

Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Петрович

Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загайнов Петр Михайлович

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