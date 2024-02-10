Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Петровна
Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Петрович
Отец ребёнка: Загайнов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно