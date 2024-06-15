Загайнов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагайнов Петр Михайлович

Загайнов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загайнов Михаил Алексеевич

Мать: Загайнова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Петровна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.