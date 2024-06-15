Загайнов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Петровна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно