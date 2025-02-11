Сорокина Вера Николаевна
женский, родилась 1856, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1930
МатьАгафья Козьмина (Петрова)1829 г.р.
ОтецНиколай Григорьев1835 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Сын: Сорокин Гаврил Игнатьевич
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Сын: Сорокин Леонтий Билетный Солдат Игнатьевич
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Сын: Сорокин Сергей Уч Пмв Игнатьевич
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Дочь: (Сорокина) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Сын: Сорокин (В Кавказе С 1920)Св Во О Бр 6.08.1936 Возм Хосавьюрт Максим Уч 1Й Мировой Войны Игнатьевич
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич
Дочь: (Сорокина (Св. 11.01.37)) Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич