Сорокина Вера Николаевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокина Вера Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1930

Мать
Агафья Козьмина (Петрова)1829 г.р.
Отец
Николай Григорьев1835 г.р.
Супруги
Сорокин Игнатий Тимофеевич21.01.1850 г.р.
Дети
Сорокин Яков Игнатьев07.10.1874 г.р.
Сорокин Гаврил ИгнатьевичОколо 1876 г.р.
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Место
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Рождение
1856

Отец: Николай Григорьев

Мать: Агафья Козьмина (Петрова)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Бракосочетание
07.01.1874

Муж: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.10.1874

Сын: Сорокин Яков Игнатьев

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Сорокин Гаврил Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.06.1879

Сын: Сорокин Леонтий Билетный Солдат Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.11.1881

Сын: Сорокин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.09.1884

Сын: Сорокин Сергей Уч Пмв Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 23.03.1887

Дочь: (Сорокина) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Сорокин (В Кавказе С 1920)Св Во О Бр 6.08.1936 Возм Хосавьюрт Максим Уч 1Й Мировой Войны Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: (Сорокина (Св. 11.01.37)) Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.05.1895

Сын: Сорокин (Уч Вов Питер) Константин Уч Пмв Игнатьевич

Отец ребёнка: Сорокин Игнатий Тимофеевич

Смерть
1930

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