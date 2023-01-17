Агафья (Петрова)
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.?.1854
Муж: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Леонтий Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
17.08.1860
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
06.11.1864
Сын: Павел Николаев
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
25.06.1870
Дочь: Феврония Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
02.12.1874
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Смерть
Неизвестно