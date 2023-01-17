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Агафья (Петрова)

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1854

Муж: Николай Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Леонтий Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1860

Дочь: Васса Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1864

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1870

Дочь: Феврония Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1874

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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