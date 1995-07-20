Лускина (Вейсгурт) Анна Фроймовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лускина (Вейсгурт) Анна Фроймовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1909

Дата смерти

20.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1909

Отец: Вейсгурт Фроим

Мать: Вейсгурт Рива Яковлева

Рождение ребёнка
1937

Сын: Лускин Петр Федорович

Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Лускин Илья Федорович

Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лускин Борис Файбович

Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лускин Адольф Федорович

Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лускин Файба Пейсахович

Смерть
20.07.1995
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