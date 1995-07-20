Лускина (Вейсгурт) Анна Фроймовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1909
Дата смерти20.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1909
Отец: Вейсгурт Фроим
Мать: Вейсгурт Рива Яковлева
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Лускин Файба Пейсахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1995