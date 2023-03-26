Лускин Файба Пейсахович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1907
Дата смерти14.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1907
Отец: Лускин Пейсах
Мать: Лускина Хая Ейновна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лускина Анна Фроймовна
Смерть
14.12.1984