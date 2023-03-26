Лускин Файба Пейсахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лускин Файба Пейсахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1907

Дата смерти

14.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1907

Отец: Лускин Пейсах

Мать: Лускина Хая Ейновна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Лускин Петр Федорович

Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Лускин Илья Федорович

Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лускин Борис Файбович

Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лускин Адольф Федорович

Мать ребёнка: Лускина Анна Фроймовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лускина Анна Фроймовна

Смерть
14.12.1984
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