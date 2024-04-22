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Чепурова Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

25.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Чепурова) Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Бракосочетание
29.01.1773

Муж: Чепуров Герасим Левонтиев

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
08.06.1776

Сын: Чепуров Федор Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Чепурова) Мария Герасимова

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чепуров Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Чепуров Яков Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
26.08.1787

Дочь: Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
23.11.1788

Сын: Чепуров Александр Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Чепурова) Васса (Василиса) Герасимова

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
21.12.1793

Дочь: (Чепурова) Ульяна Герасимова

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Чепуров Трофим Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
23.07.1798

Сын: Чепуров Иван Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Чепуров Марк Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Рождение ребёнка
26.09.1805

Сын: Чепуров Харитон Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Смолдеярово, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Лаишевского уезда
Рождение ребёнка
1806

Сын: Чепуров Климентий Герасимов

Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев

Смерть
25.04.1835

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