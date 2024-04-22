Чепурова Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти25.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Чепурова) Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Дочь: (Чепурова) Мария Герасимова
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Дочь: Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Сын: Чепуров Александр Герасимов
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Дочь: (Чепурова) Васса (Василиса) Герасимова
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Дочь: (Чепурова) Ульяна Герасимова
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Сын: Чепуров Харитон Герасимов
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев
Сын: Чепуров Климентий Герасимов
Отец ребёнка: Чепуров Герасим Левонтиев