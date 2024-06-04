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Баскаков Иван Филиппов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Баскаков Филипп Степанов

Мать: Баскакова Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Баскаков Иван Иванов

Мать ребёнка: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Баскакова) Матрена (Аксинья) Иванова

Мать ребёнка: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Баскаков Никита Иванов

Мать ребёнка: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1835
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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