Баскаков Иван Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Баскаков Филипп Степанов
Мать: Баскакова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Баскаков Иван Иванов
Мать ребёнка: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Баскакова) Матрена (Аксинья) Иванова
Мать ребёнка: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова
Смерть
1835