Баскаков Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскаков Никита Иванов

Баскаков Никита Иванов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Баскаков Иван Филиппов

Мать: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Федора Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Сажина (Баскакова) Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Баскакова Федора Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Меркулова (Баскакова) Ксения Никитина

Мать ребёнка: Баскакова Федора Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1861
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.