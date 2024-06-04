Баскаков Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Федора Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Сажина (Баскакова) Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Баскакова Федора Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Меркулова (Баскакова) Ксения Никитина
Мать ребёнка: Баскакова Федора Иванова
Смерть
После 1861