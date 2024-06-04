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Баскаков Иван Иванов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Баскаков Иван Филиппов

Мать: Баскакова Ефимия (Афимья) Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Настасья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Баскакова) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Баскакова Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Баскаков Трофим Иванов

Мать ребёнка: Баскакова Екатерина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Баскаков Максим Иванов

Мать ребёнка: Баскакова Настасья Петрова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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