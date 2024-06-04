Баскаков Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Баскакова) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Баскакова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Баскакова Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Баскакова Настасья Петрова
Смерть
После 1850