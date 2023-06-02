Вьюрков Меркул Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Вьюрков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 03.08.1812
Дочь: Вьюркова Евдокия Меркуловна
Мать ребёнка: Вьюркова Евдокия Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Вьюркова Анастасия Меркуловна
Рождение ребёнка
15.09.1817
Сын: Вьюрков Григорий Меркулович
Мать ребёнка: Вьюркова Евдокия Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно