Вьюрков Меркул Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьюрков Меркул Иванович

Вьюрков Меркул Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Вьюрков Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Вьюрков Архип Меркулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.08.1812

Дочь: Вьюркова Евдокия Меркуловна

Мать ребёнка: Вьюркова Евдокия Онуфриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Вьюркова Анастасия Меркуловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1817

Сын: Вьюрков Григорий Меркулович

Мать ребёнка: Вьюркова Евдокия Онуфриевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюркова Евдокия Онуфриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close