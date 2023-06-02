Вьюркова Евдокия Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 03.08.1812
Дочь: Вьюркова Евдокия Меркуловна
Отец ребёнка: Вьюрков Меркул Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1817
Сын: Вьюрков Григорий Меркулович
Отец ребёнка: Вьюрков Меркул Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно