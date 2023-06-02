Вьюркова Евдокия Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюркова Евдокия Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 03.08.1812

Дочь: Вьюркова Евдокия Меркуловна

Отец ребёнка: Вьюрков Меркул Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1817

Сын: Вьюрков Григорий Меркулович

Отец ребёнка: Вьюрков Меркул Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Меркул Иванович

Смерть
Неизвестно
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