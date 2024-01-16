Деревнин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти18.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1967
Сын: Деревнин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Деревнина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревнина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деревнина Галина
Смерть
18.10.1993
Причина смерти: Цироз печени