Деревнин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревнин Иван

Деревнин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

18.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1967

Сын: Деревнин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Деревнина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревнина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревнина Галина

Смерть
18.10.1993
Причина смерти: Цироз печени
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close