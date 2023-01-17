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Накоренко Мария Осиповна

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Место рождения

Пологи-Чеботки

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Накоренко Иван Трофимович

Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ганна Трофимовна

Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Накоренко Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Трохим Мусиевич

Смерть
Неизвестно
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