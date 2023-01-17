Накоренко Мария Осиповна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Накоренко Иван Трофимович
Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ганна Трофимовна
Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Накоренко Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Накоренко Трохим Мусиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно