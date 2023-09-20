Перевязкина Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевязкина Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Перевязкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакаева Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Белоусов Станислав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыгина Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Белоусов Станислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Станислав Александрович

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