Перевязкина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Перевязкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакаева Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Белоусов Станислав Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Белоусов Станислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно