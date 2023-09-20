Перевязкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевязкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевязкина Нина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевязкин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Перевязкин Алексей

Рождение ребёнка
18.12.1938

Сын: Перевязкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Перевязкин Алексей

Смерть
Неизвестно

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