Перевязкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевязкина Нина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевязкин Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Перевязкин Алексей
Рождение ребёнка
18.12.1938
Сын: Перевязкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Перевязкин Алексей
Смерть
Неизвестно