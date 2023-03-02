Проскуркин Максим Филиппович
мужской, родился 1823, Бердянск
умер Неизвестно
Супруги
Дети
(Проскуркина) Домникия Максимовна1849 г.р.
Проскуркин Василий Максимович11.04.1851 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1843
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Проскуркина) Домникия Максимовна
Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна
Рождение ребёнка
11.04.1851
Сын: Проскуркин Василий Максимович
Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна
Рождение ребёнка
25.09.1852
Сын: Проскуркин Митрофан Максимович
Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Извекова (Проскуркина) Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бабина (Проскуркина) Харитина Максимовна
Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна
Смерть
Неизвестно