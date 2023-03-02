Проскуркин Максим Филиппович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Проскуркин Максим Филиппович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1823, Бердянск

умер Неизвестно

Супруги
Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна1824 г.р.
Дети
(Проскуркина) Домникия Максимовна1849 г.р.
Проскуркин Василий Максимович11.04.1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1843

Жена: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна

Супруг(-а): Дарья Тарасовна Проскуркина (Воробьева)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Проскуркина) Домникия Максимовна

Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна

Рождение ребёнка
11.04.1851

Сын: Проскуркин Василий Максимович

Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна

Рождение ребёнка
25.09.1852

Сын: Проскуркин Митрофан Максимович

Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Извекова (Проскуркина) Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бабина (Проскуркина) Харитина Максимовна

Мать ребёнка: Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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