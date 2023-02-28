Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти01.12.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1843
Супруг(-а): Дарья Тарасовна Проскуркина (Воробьева)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домникия Максимовна
Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович
Рождение ребёнка
11.04.1851
Сын: Проскуркин Василий Максимович
Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович
Рождение ребёнка
25.09.1852
Сын: Проскуркин Митрофан Максимович
Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Извекова Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович
Смерть
01.12.1856
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бабина Харитина Максимовна
Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович