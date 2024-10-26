Белик Агрипина Касияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белик Агрипина Касияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

С 1858 по 1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные книги 1857 год - 58 лет 1858 год - 59 лет 1869 год - данных нет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белик Афанасий Иванов

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Яцун (Белик) Мелания Афанасиева

Отец ребёнка: Белик Афанасий Иванов

Сребное, Чернігівська область
ИВ 1857 - 28 лет ИВ 1869 - 40 лет
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Белик Петр Афанасиев

Отец ребёнка: Белик Афанасий Иванов

Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 13 лет 1858 год - 14 лет 1869 год - 25 лет
Смерть
С 1858 по 1862 ст.
Сребное, Чернігівська область
Исповедные книги 1857 год - 58 лет 1858 год - 59 лет 1869 год - данных нет записи о смерти 1863-1869 отсутствуют

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