Белик Агрипина Касияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиС 1858 по 1862 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные книги 1857 год - 58 лет 1858 год - 59 лет 1869 год - данных нет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Яцун (Белик) Мелания Афанасиева
Отец ребёнка: Белик Афанасий Иванов
ИВ 1857 - 28 лет ИВ 1869 - 40 лет
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Белик Петр Афанасиев
Отец ребёнка: Белик Афанасий Иванов
Исповедные книги 1857 год - 13 лет 1858 год - 14 лет 1869 год - 25 лет
Смерть
С 1858 по 1862 ст.
Исповедные книги 1857 год - 58 лет 1858 год - 59 лет 1869 год - данных нет записи о смерти 1863-1869 отсутствуют