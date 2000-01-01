Ulick Edna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ulick Edna

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Место рождения

Czechoslovakia

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Czechoslovakia
Иммиграция
1903
Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ulick Joseph

Pennsylvania, United States
Место жительства
1930
Philadelphia (Districts 0251-0500), Philadelphia, Pennsylvania, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ulick Joseph

Смерть
Неизвестно
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