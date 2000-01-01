Ulick Edna
Место рожденияCzechoslovakia
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Czechoslovakia
Иммиграция
1903
Рождение ребёнка
Около 1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ulick Joseph
Pennsylvania, United States
Место жительства
1930
Philadelphia (Districts 0251-0500), Philadelphia, Pennsylvania, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ulick Joseph
Смерть
Неизвестно