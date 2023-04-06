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Ulick Joseph

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.07.1897

Дата смерти

19.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1897

Отец: Ulick Samuel

Мать: Ulick Bessie

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Иммиграция
1900
Место жительства
1920
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ulick Edna

Pennsylvania, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ulick Edna

Смерть
19.07.1994
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