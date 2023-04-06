Ulick Joseph
Место рождения
Дата рождения25.07.1897
Дата смерти19.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1897
Отец: Ulick Samuel
Мать: Ulick Bessie
Иммиграция
1900
Место жительства
1920
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Рождение ребёнка
Около 1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ulick Edna
Pennsylvania, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ulick Edna
Смерть
19.07.1994