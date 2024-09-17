Напыльникова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 348
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1907
Сын: Напыльников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1907 год | ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.49 Стр.922-990 (консисторский экз.) | 24
Рождение ребёнка
08.10.1908
Дочь: (Напыльникова) Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Сын: Напыльников Павел Иванович
Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1912
Дочь: (Напыльникова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1912 год | 70
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Неелова (Напыльникова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 9
Смерть
После 1915