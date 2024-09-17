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Напыльникова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Напыльников Иван Александрович

Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 348
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.03.1907

Сын: Напыльников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1907 год | ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.49 Стр.922-990 (консисторский экз.) | 24
Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: (Напыльникова) Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Сын: Напыльников Павел Иванович

Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1912

Дочь: (Напыльникова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1912 год | 70
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Неелова (Напыльникова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Напыльников Иван Александрович

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 9
Смерть
После 1915

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