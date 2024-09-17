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(Напыльникова) Таисья Ивановна

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.10.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908

Отец: Напыльников Иван Александрович

Мать: Напыльникова Александра Васильевна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 348
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
10.10.1908
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1908 год | 50
Смерть
Неизвестно

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