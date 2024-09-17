(Напыльникова) Таисья Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1908
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 348
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.10.1908
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1908 год | 50
Смерть
Неизвестно