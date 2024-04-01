Седельникова Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедельникова Ксения Андреева

Седельникова Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Спиглазова Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седельников Василий Малол. Д.Кривоозерной

Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Елизавета Яковлева

Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седельников Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close