Седельникова Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Спиглазова Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седельников Василий Малол. Д.Кривоозерной
Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Елизавета Яковлева
Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седельников Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно