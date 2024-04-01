Богданова (Седельникова) Елизавета Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1778
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.06.1781
Отец ребёнка: Богданов Лаврентий Васильев
Рождение ребёнка
23.07.1784
Дочь: Параскева Лаврентьева
Отец ребёнка: Богданов Лаврентий Васильев
Смерть
Неизвестно