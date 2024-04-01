Богданова (Седельникова) Елизавета Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Седельникова) Елизавета Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седельников Яков Отст. Д. Кривооозерной

Мать: Седельникова Ксения Андреева

Бракосочетание
25.01.1778

Муж: Богданов Лаврентий Васильев

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.06.1781

Сын: Богданов Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Богданов Лаврентий Васильев

Рождение ребёнка
23.07.1784

Дочь: Параскева Лаврентьева

Отец ребёнка: Богданов Лаврентий Васильев

Смерть
Неизвестно
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