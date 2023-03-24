Слободчукова Анастасия (Андреевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1901
Сын: Слободчуков Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: (Слободчукова) Хариесса Прокопиевна
Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1912
Дочь: (Слободчукова) Феодосия Прохоровна
Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич
Рождение ребёнка
29.11.1913
Сын: Слободчуков Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич
Смерть
Неизвестно