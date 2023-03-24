Слободчукова Анастасия (Андреевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слободчукова Анастасия (Андреевна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1901

Сын: Слободчуков Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: (Слободчукова) Хариесса Прокопиевна

Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1912

Дочь: (Слободчукова) Феодосия Прохоровна

Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич

Рождение ребёнка
29.11.1913

Сын: Слободчуков Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич

Смерть
Неизвестно

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