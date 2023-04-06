Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич

Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич

avatar

Место рождения

Червоная Поляна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слободчуков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1901

Сын: Слободчуков Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)

Рождение ребёнка
12.03.1904

Дочь: Хариесса Прокопиевна

Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)

Рождение ребёнка
14.02.1912

Дочь: Феодосия Прохоровна

Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)

Рождение ребёнка
29.11.1913

Сын: Слободчуков Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close