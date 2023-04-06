Слободчуков Прохор (Прокопий ?) Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слободчуков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1901
Сын: Слободчуков Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)
Рождение ребёнка
12.03.1904
Дочь: Хариесса Прокопиевна
Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)
Рождение ребёнка
14.02.1912
Дочь: Феодосия Прохоровна
Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)
Рождение ребёнка
29.11.1913
Сын: Слободчуков Андрей Прохорович
Мать ребёнка: Слободчукова Анастасия (Андреевна?)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно