Анна Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.12.1859 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/57
Рождение ребёнка
02.04.1864 ст.
Сын: Иосиф
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный мать солдатка https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/11
Смерть
Неизвестно