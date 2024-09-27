Анна Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1864 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.12.1859 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/903f817f-de7e-4ddf-b67b-c79e03c2695d/57
Рождение ребёнка
02.04.1864 ст.

Сын: Иосиф

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
незаконнорожденный мать солдатка https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/11
Смерть
Неизвестно

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