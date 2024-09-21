Иосиф
Место рождения
Дата рождения02.04.1864 ст.
Дата смерти24.07.1864 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1864 ст.
Отец: не указан
Мать: Анна Калистратовна
незаконнорожденный мать солдатка https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/11
Смерть
24.07.1864 ст.
мать указана Константиновна https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/68