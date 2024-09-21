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Иосиф

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.04.1864 ст.

Дата смерти

24.07.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: Анна Калистратовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
незаконнорожденный мать солдатка https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/11
Смерть
24.07.1864 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
мать указана Константиновна https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/68

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