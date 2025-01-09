Писемский Иван Матвеевич 20.09.1793 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Писемский Иван Матвеевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 20.09.1793 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер Неизвестно

Мать
Писемская (Языкова) АннаОколо 1761 г.р.
Отец
Писемский Матвей АнтоновичОколо 1757 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1793 ст.

Отец: Писемский Матвей Антонович

Мать: Писемская (Языкова) Анна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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