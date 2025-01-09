Писемский Иван Матвеевич
мужской, родился 20.09.1793 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер Неизвестно
МатьПисемская (Языкова) АннаОколо 1761 г.р.
ОтецПисемский Матвей АнтоновичОколо 1757 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1793 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно