Диникаев Сагид
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1930
Дата смерти14.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930
Отец: Диникаев Билял
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диникаева (Якупова) Зубяржат
Рождение ребёнка
29.11.1956
Сын: Диникаев Рашид
Мать ребёнка: Диникаева (Якупова) Зубяржат
Рождение ребёнка
06.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диникаева (Якупова) Зубяржат
Смерть
14.10.1980