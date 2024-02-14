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Диникаев Сагид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1930

Дата смерти

14.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1930

Отец: Диникаев Билял

Мать: Диникаева (Мустафина) Мусавара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диникаева (Якупова) Зубяржат

Рождение ребёнка
06.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диникаева (Якупова) Зубяржат

Рождение ребёнка
29.11.1956

Сын: Диникаев Рашид

Мать ребёнка: Диникаева (Якупова) Зубяржат

Рождение ребёнка
06.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диникаева (Якупова) Зубяржат

Смерть
14.10.1980

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