Диникаева (Мустафина) Мусавара
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рождения1896
Дата смерти1959
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Мустафин Низаметдин
Мать: Мустафин (Мустафина) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Узбеков Шафкат
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диникаев Шафкат
Отец ребёнка: Диникаев Билял
Рождение ребёнка
02.09.1927
Дочь: Багдалова (Диникаева) Зайняб
Отец ребёнка: Диникаев Билял
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Диникаев Сагид
Отец ребёнка: Диникаев Билял
Смерть
1959