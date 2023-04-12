Чемодуров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.03.2008
Жена: Чемодурова Мария
Рождение ребёнка
18.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чемодурова Мария
Рождение ребёнка
11.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чемодурова Мария