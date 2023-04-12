Чемодуров Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемодуров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.03.2008

Жена: Чемодурова Мария

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чемодурова Мария

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чемодурова Мария

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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