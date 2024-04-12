Чемодурова (Микляева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемодурова (Микляева) Мария

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

16.04.1987

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1987

Отец: Микляев Виктор

Мать: Микляева Ольга

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
07.03.2008

Муж: Чемодуров Александр Васильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чемодуров Александр Васильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чемодуров Александр Васильевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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