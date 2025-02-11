Улита Андреева
женский, родилась 1857, Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАндрей ПетровДо 1839 г.р.
Супруги
Никита Иванов1859 г.р.
Дети
Прасковья Никитина22.07.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Андрей Петров
Мать: не указана
Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1879
Муж: Никита Иванов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1880
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно