Улита Андреева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Улита Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Андрей ПетровДо 1839 г.р.
Супруги
Никита Иванов1859 г.р.
Дети
Прасковья Никитина22.07.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Андрей Петров

Мать: не указана

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.01.1879

Муж: Никита Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1880

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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