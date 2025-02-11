Андрей Петров До 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1839, Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Улита Андреева1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Улита Андреева

Мать ребёнка: не указана

Большой Чирклей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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