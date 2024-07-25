Демидова (Дернова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Дернова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

16.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1848

Муж: Демидов Александр Рафаилович

Поручители от жениха: мещанин василий рафаилович Демидов (брат), мещанский сын Николай Семенович сорокин, мещанский сын григорий Николаевич Попов.\ От невесты: мещанин Виктор Петрович Десятов, Никонор... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1848

Дочь: Демидова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович

Рождение ребёнка
05.03.1851

Сын: Демидов Константин Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович

Рождение ребёнка
31.07.1855

Дочь: Демидова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович

Рождение ребёнка
11.01.1857

Сын: Демидов Рафаил Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович

Рождение ребёнка
09.11.1859

Дочь: Демидова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович

Рождение ребёнка
28.08.1861

Дочь: Демидова Вера Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович

Смерть
16.10.1910

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