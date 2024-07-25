Демидова (Дернова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти16.10.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1848
Поручители от жениха: мещанин василий рафаилович Демидов (брат), мещанский сын Николай Семенович сорокин, мещанский сын григорий Николаевич Попов.\ От невесты: мещанин Виктор Петрович Десятов, Никонор... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1848
Дочь: Демидова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович
Рождение ребёнка
05.03.1851
Сын: Демидов Константин Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович
Рождение ребёнка
31.07.1855
Дочь: Демидова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович
Рождение ребёнка
11.01.1857
Сын: Демидов Рафаил Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович
Рождение ребёнка
09.11.1859
Дочь: Демидова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович
Рождение ребёнка
28.08.1861
Дочь: Демидова Вера Александровна
Отец ребёнка: Демидов Александр Рафаилович
Смерть
16.10.1910