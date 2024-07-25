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Демидов Александр Рафаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1822

Дата смерти

03.03.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1822

Отец: Демидов Рафаил Тимофеевич

Мать: Демидова Ольга Алексеевна

Бракосочетание
26.01.1848

Жена: Демидова Мария Михайловна

Поручители от жениха: мещанин василий рафаилович Демидов (брат), мещанский сын Николай Семенович сорокин, мещанский сын григорий Николаевич Попов.\ От невесты: мещанин Виктор Петрович Десятов, Никонор... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1848

Дочь: Демидова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
05.03.1851

Сын: Демидов Константин Александрович

Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
31.07.1855

Дочь: Демидова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.01.1857

Сын: Демидов Рафаил Александрович

Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1859

Дочь: Демидова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.08.1861

Дочь: Демидова Вера Александровна

Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна

Смерть
03.03.1862

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