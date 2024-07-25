Демидов Александр Рафаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1822
Дата смерти03.03.1862
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1822
Бракосочетание
26.01.1848
Поручители от жениха: мещанин василий рафаилович Демидов (брат), мещанский сын Николай Семенович сорокин, мещанский сын григорий Николаевич Попов.\ От невесты: мещанин Виктор Петрович Десятов, Никонор... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1848
Дочь: Демидова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1851
Сын: Демидов Константин Александрович
Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
31.07.1855
Дочь: Демидова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
11.01.1857
Сын: Демидов Рафаил Александрович
Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
09.11.1859
Дочь: Демидова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1861
Дочь: Демидова Вера Александровна
Мать ребёнка: Демидова Мария Михайловна
Смерть
03.03.1862