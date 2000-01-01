Васнецова Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Васнецов Иван Семенович

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Бердникова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Глазырина Елена Семеновна

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Васнецов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Васнецов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Васнецов Илья Семенович

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Васнецов Аким Семенович

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Васнецов Семен Семенович

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Васнецов Александр Семенович

Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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