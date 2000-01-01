Васнецова Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Бердникова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Глазырина Елена Семеновна
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Васнецов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Васнецов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Васнецов Александр Семенович
Отец ребёнка: Васнецов Семен Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно